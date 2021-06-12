Bursa'da hareketli anlar! Önce evi yaktı, sonra polise satır ve bıçakla direndi

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi Güçlü sokakta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu yüzünden bunalıma giren ve yakın zamanda eşini kaybeden 25 yaşındaki Mustafa D., kullandığı maddenin etkisiyle evini ateşe verdi.

Balkona çıkan Mustafa D., eline aldığı ekmek bıçağı ve satır ile mahalle sakinlerine tepki göstermeye başladı. Vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, balkona çıkardıkları eşyaları yakmaya devam etti.

Polis ekiplerinin ikna çabalarına kulak asmayan Mustafa D., bir saat sonunda kapısı koçbaşı ile kırılarak etkisiz hale getirildi.

Sokağa giren ekipler yangına müdahale etti. Ev kullanılamaz hale gelirken Mustafa D. gözaltına alındı.

(İHA)

