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  4. Bursa'da hareketli anlar! Önce evi yaktı, sonra polise satır ve bıçakla direndi

Bursa'da hareketli anlar! Önce evi yaktı, sonra polise satır ve bıçakla direndi

12.06.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da evini ateşe veren uyuşturucu bağımlısı şahıs, polis, itfaiye ve mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı. Yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine ekmek bıçağı ve satır ile bir saat direnen bağımlı genç, polislerin koçbaşı ve levye ile kapıyı kırıp içeri girmesiyle etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şahıs ambulanstaki ilk tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.

Bursa'da hareketli anlar! Önce evi yaktı, sonra polise satır ve bıçakla direndi

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi Güçlü sokakta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu yüzünden bunalıma giren ve yakın zamanda eşini kaybeden 25 yaşındaki Mustafa D., kullandığı maddenin etkisiyle evini ateşe verdi.

Balkona çıkan Mustafa D., eline aldığı ekmek bıçağı ve satır ile mahalle sakinlerine tepki göstermeye başladı. Vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, balkona çıkardıkları eşyaları yakmaya devam etti.

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Polis ekiplerinin ikna çabalarına kulak asmayan Mustafa D., bir saat sonunda kapısı koçbaşı ile kırılarak etkisiz hale getirildi.

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Sokağa giren ekipler yangına müdahale etti. Ev kullanılamaz hale gelirken Mustafa D. gözaltına alındı.

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(İHA)

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