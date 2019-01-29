Bursa'da hareketli saatler! Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler mahallesinde saat 18.00 sıralarında düzenlenen asker eğlencesinde iki aile bilinmeyen bir sebeple kavgaya tutuştu. Silah bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada iki aileden de 5 kişi kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine ilk önce polis merkezi bölgeye sevk edildi. Şahıslar, kavgaya müdahale eden polis ekiplerine saldırıp ateş açtı. Olay yerine çok sayıda takviye ekibin yanı sıra çevik kuvvet de sevk edildi.
Polis operasyonla ve biber gazıyla müdahale ederek olaylara karışan 8 kişiyi gözaltına aldı. Kavganın yaşandığı yerde çok sayıda boş kovan bulundu.
(İHA)
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