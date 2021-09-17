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  4. Bursa'da hayrete düşüren olay! Çaldıkları araçla kaza yapınca geri getirdiler

Bursa'da hayrete düşüren olay! Çaldıkları araçla kaza yapınca geri getirdiler

17.09.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da yaşanan ilginç olayda, park halindeki otomobili çalan hırsızlar kaza yaptıktan sonra geri getirip yerine bıraktılar.

Bursa'da hayrete düşüren olay! Çaldıkları araçla kaza yapınca geri getirdiler

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 3 kişinin, otoparkta duran aracın yanına gelerek etrafı kolaçan ettiği sonrasında aracı düz kontak ile kaçırdıkları görüldü. Aynı 3 kişinin daha sonra otomobille otoparka gelerek kazalı aracı yerine bırakıp ayrıldığı fark edildi.

Araç sahibi sabah kalktığında otomobilinin kazalı olduğunu görünce güvenlik kamerasını inceledi. Sonrasında çalınan aracın kaza yaptığını ve tekrar geri bırakıldığını gördü. Güvenlik kamerasından eşkâli belirlenen 3 şüpheliyi yakalama için polis ekipleri çalışma başlattı.

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(İHA)

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Bursa
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