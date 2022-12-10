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Bursa'da hobi bahçesinde silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı! Saldırgan takip sonucu otoyolda yakalandı

10.12.2022 02:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir hobi bahçesine akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Bahçede oturan 3 arkadaşın yanına gelen saldırgan, silahıyla kurşun yağdırdı. Saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri olayın ardından arabasıyla kaçan saldırganı takibe aldı. Polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu saldırgan İstanbul- Bursa- İzmir otoyolu üzerinde yakalandı.

Bursa'da hobi bahçesinde silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı! Saldırgan takip sonucu otoyolda yakalandı

Bursa'daki kanlı olay dün akşam saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi yakınındaki hobi bahçelerinde sohbet eden Ertan Ş., Ercan B. ve Deniz K.'nın yanına gelen Furkan G., belinden çıkardığı tabancayla kurşun yağdırdı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

3 kişi kanlar içinde kalırken Furkan G. ise otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ercan B. ve Ertan Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Bacağından vurulan Deniz K. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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TAKİP SONUCU OTOYOLDA YAKALANDI

Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan G.'nin olay yerinden kaçtığı otomobilin plakasını tespit etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda, İstanbul yönüne seyir halinde olduğu belirlenen Furkan G.'yi takibe alan polis ekipleri, İstanbul- Bursa- İzmir otoyolu Yalova yakınlarında otomobili durdurdu.

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Gözaltına alınan Furkan G., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (AA-DHA)

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