Bursa'da iğrenç olay! Hepsini eşinin yanında yaptı, yabancı uyruklu kişinin telefonundan mayolu kadınlar çıktı

İğrenç olay, Bursa Mudanya'da meydana geldi. Eşiyle birlikte plaja giden 34 yaşındaki Muhammed Almuhammed, kadınların fotoğrafını çektiği iddiasıyla gözaltına alındı. Telefonda yapılan incelemelerde çok sayıda kadının mayolu fotoğrafı bulundu. Adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezavine gönderildi.

EŞİNİN YANINDA BAŞKA KADINLARIN FOTOĞRAFLARINI ÇEKMİŞ

Olay, cumartesi günü, Mudanya ilçesi Mütareke Mahallesi'ndeki Coşkun Öz plajında meydana geldi. Damla K. (23), polis merkezini arayarak, birinin cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği ihbarında bulundu. Şikayet üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yanında eşi de bulunan Muhammed Almuhammed’i gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, aynı plajda çekilmiş çok sayıda mayolu kadın fotoğrafı bulundu.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Almuhammed, çıkarıldığı hakimlikçe ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

