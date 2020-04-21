Bursa'da ihtiyaç sahipleri için caminin içine market kuruldu

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesinde bulunan Çalı Merkez Cami görevlileri örnek bir projeye imza atarak "İmkanı olan alsın bıraksın, imkanı olmayan alsın" sloganıyla ihtiyaç sahipleri için hayırseverlerin desteğiyle cami girişine market oluşturdu. Nilüfer İlçe Müftüsü Mehmet Öztürk emeği geçen herkese büyük teşekkür ederken projenin diğer camilere de örnek olması gerektiğinin altını çizdi.

Nilüfer İlçe Müftüsü Mehmet Öztürk, Covid-19 salgını nedeniyle geçirilen zor günlerde birlik beraberliğin arttığını ifade ederek, Ramazan Ayı vesilesiyle yapılan fitre ve zekatların “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyası ile eş zamanlı olarak yürütüldüğünü aktardı. Öztürk, ’’Cami görevlisi arkadaşlarımızın özverileriyle, Nilüfer Müftülüğümüzün, Diyanet Vakfı’nın, hocalarımızın yönlendirmesiyle, hayırseverlerin, iş insanlarımızın cami cemaatimizin katkılarıyla yapılan bir faaliyet. Çalı Camisi görevlilerimiz Hidayet Güllü ve Sami Balkaner bu tür sosyal faaliyetler hep ön safta olmuş. Bu da bunun bir göstergesi, projeyi destekleyen hayırsever vatandaşlarımız var. Önümüzdeki günlerde inşallah diğer mahallerimizde, diğer camilerimizde bu tür çalışmalar olur. Lokal olarak camilerimiz kendi bünyesinde yardımlar gerçekleştiriyor. Market tarzında bir oluşum bu anlamda burada ilk oldu, İnşallah yaygınlaştıracağız“ dedi.