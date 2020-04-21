HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bursa'da ihtiyaç sahipleri için caminin içine market kuruldu

Bursa'da ihtiyaç sahipleri için caminin içine market kuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2020 15:28 | Son Güncelleme

Bursa'da ihtiyaç sahipleri için bir cami içinde oluşturulan market takdir topladı. "İmkanı olan bıraksın, imkanı olmayan alsın" sloganıyla oluşturulan markette koronavirüs salgınından maddi-manevi etkilenen kişilere destek olmak amaçlanıyor.

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesinde bulunan Çalı Merkez Cami görevlileri örnek bir projeye imza atarak "İmkanı olan alsın bıraksın, imkanı olmayan alsın" sloganıyla ihtiyaç sahipleri için hayırseverlerin desteğiyle cami girişine market oluşturdu. Nilüfer İlçe Müftüsü Mehmet Öztürk emeği geçen herkese büyük teşekkür ederken projenin diğer camilere de örnek olması gerektiğinin altını çizdi.

Nilüfer İlçe Müftüsü Mehmet Öztürk, Covid-19 salgını nedeniyle geçirilen zor günlerde birlik beraberliğin arttığını ifade ederek, Ramazan Ayı vesilesiyle yapılan fitre ve zekatların “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyası ile eş zamanlı olarak yürütüldüğünü aktardı. Öztürk, ’’Cami görevlisi arkadaşlarımızın özverileriyle, Nilüfer Müftülüğümüzün, Diyanet Vakfı’nın, hocalarımızın yönlendirmesiyle, hayırseverlerin, iş insanlarımızın cami cemaatimizin katkılarıyla yapılan bir faaliyet. Çalı Camisi görevlilerimiz Hidayet Güllü ve Sami Balkaner bu tür sosyal faaliyetler hep ön safta olmuş. Bu da bunun bir göstergesi, projeyi destekleyen hayırsever vatandaşlarımız var. Önümüzdeki günlerde inşallah diğer mahallerimizde, diğer camilerimizde bu tür çalışmalar olur. Lokal olarak camilerimiz kendi bünyesinde yardımlar gerçekleştiriyor. Market tarzında bir oluşum bu anlamda burada ilk oldu, İnşallah yaygınlaştıracağız“ dedi.

Çalı Merkez Camii’nde hayata geçen yardım marketinin tüm Bursa ve Türkiye’ye yayılarak örnek olması gerektiğini bir kez daha ifade eden Öztürk, “Şu anda muhtarlıklar, kaymakamlık, sosyal yardımlaşma vakfı tarafından teyit edilmiş ya da cami görevlilerimiz tarafından bilinen fakirleri önce gözetmek suretiyle, yine bu süreçte işsiz kalan, evine aş götüremeyen, nafakasını temin edemeyen bir vesileyle gelir kaybına uğramış kişileri gözetmek amacıyla projemizi yürütüyoruz. Bir taraftan devletimiz bu yarayı sarmaya çalışıyor. Yoksullara, işsiz kalanlara destek oluyor. Bizlerde elimizden gelen gayreti hayırseverlerin desteğiyle gösteriyoruz” dedi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ruslar paylaştı, internet yıkıldı! Ruslar paylaştı, internet yıkıldı!
Hepsini maydonozla besledi! Yumurtaları görünce şok geçirdiHepsini maydonozla besledi! Yumurtaları görünce şok geçirdi
Koronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayınKoronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayın
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
market Bursa

En Çok Okunan Haberler

'Durumu kritik' denmişti, açıklama geldi!

'Durumu kritik' denmişti, açıklama geldi!

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

Altın fiyatları ne olur?

Altın fiyatları ne olur?

Sokakta yakalandı! Bu haliyle tanımak imkansız

Sokakta yakalandı! Bu haliyle tanımak imkansız

'Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumu kritik' iddiası

'Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumu kritik' iddiası

65 yaş üstü için 'hafta sonu sokağa çıksınlar' önerisi!

65 yaş üstü için 'hafta sonu sokağa çıksınlar' önerisi!

İlginizi Çekebilir

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maydonozla beslediği tavuğun yumurtası şaşkına çevirdi!

Hepsini maydonozla besledi! Yumurtaları görünce şok geçirdi

Maske kullanımıyla ilgili çok önemli uyarı: Dokunduğunuz anda çöpe atın

Maske kullanımıyla ilgili çok önemli uyarı!

Gölün ortasında izole hayat! Burada koronavirüs yok

Gölün ortasında izole hayat! Burada koronavirüs yok

Görüntülediği cismi 'Van Gölü Canavarı' sandı

O efsane gerçek mi? Böyle görüntüledi

'İçerideki benim gelinim' deyip taksinin önüne yattı

İçeridekini görünce... Taksici ne yapacağını şaşırdı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bulundu! 1500 yıllık

Bozcaada'da bulundu! 1500 yıllık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.