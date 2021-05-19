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Bursa'da iki aile arasında sopalı sandalyeli kavga

19.05.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da iki aile arasında çıkan çocuk yüzünden başlayan tartışma sopalı sandalyeli sokak kavgasına dönüştü. Olay yerine gelen polis, çok sayıda kişinin kavgasını havaya ateş açarak sonlandırdı.

Bursa'da iki aile arasında sopalı sandalyeli kavga

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Vakıf mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında akşam saatlerinde çocuk yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönerken, aralarında kadınların da bulunduğu kavgada, şahısların sokakta bulunan sopa, taş ve sandalyelerle birbirine vurdukları anlar görüntülendi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı ayırmak için havaya uyarı ateşi açtı. Uyarı ateşini dinlemeyen iki aile kavgaya keserlerle ve sandalyelerle devam etti. Polisin müdahalesinin ardından iki grup ayrılırken, 7 kişi kavgada yakalandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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