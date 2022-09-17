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  4. Bursa’da iki kişilik hava aracı zeytin ağaçlarına düştü! Kazada burunları bile kanamadı

Bursa’da iki kişilik hava aracı zeytin ağaçlarına düştü! Kazada burunları bile kanamadı

17.09.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza, Bursa’nın Mudanya ilçesinde meydana geldi. İki kişilik hava taşıtı motor arızası nedeniyle zeytin ağaçlarına düştü. Olayda cayrokopterin pilotu ve yanında bulunan yolcusu kazadan yara almadan kurtuldu.

Bursa’da iki kişilik hava aracı zeytin ağaçlarına düştü! Kazada burunları bile kanamadı

Olay, Mudanya ilçesi Aydınpınar köyü mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Hoç idaresinde Yunuseli Havalimanı’ndan kalkış yapan iki kişilik cayrokopter motor arızası yaşadı. Yaşanan arıza nedeniyle pilot Erkan Hoç yanındaki yolcu Gökhan Molla ile hava taşıtını zeytin ağaçlarının üzerine indirmek için harekete geçti. Düşen hava taşıtının görülmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Düşen cayrokopterden yara almadan kurtulan pilot ile yolcunun durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan kaza sonrasında Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa helikopter
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