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Bursa’da iki otobüs alevler içinde kaldı, yaşlı çift dumandan etkilendi

24.02.2021 07:30 | Son Güncelleme:
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Bursa’da iki otobüs alevler içinde kaldı, yaşlı çift dumandan etkilendi

Bursa’da bina önünde park halinde bulunan iki otobüs, alevler içinde kaldı. Alevler geceyi aydınlatırken, yan binada oturan yaşlı çift dumandan etkilendi. Yangın çevre binalara sıçramasına karşı tedbir amaçlı bina tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araçlar, kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa mahallesi 2. Boyacı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,, gece saatlerinde park halinde bulunan Selahattin K.'ya ait iki otobüs henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Alevler içerisinde kalan otobüsleri gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri yangının binalara sıçramasına karşı tedbir amaçlı binayı tahliye etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen yaşlı çifte ayakta tedavi uyguladı.

Yapılan 1 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülürken otobüsler kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, araçta meydana gelen yangının çıkış sebebini bulmak için incelemelerde bulundu. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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