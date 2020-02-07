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Bursa'da ilginç kaza!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 14:00 | Son Güncelleme

Bursa'da bir otomobil başka bir aracın üzerine çıktı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Bursa'da ilginç kaza!

Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Mudanya yolunda Bağlarbaşı metro istasyonu civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki aracın sürücüsü, başka bir otomobilin üzerine çıktı.

Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

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Bursa Kaza

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