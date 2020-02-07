Bursa'da ilginç kaza!

Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Mudanya yolunda Ba\u011flarba\u015f\u0131 metro istasyonu civar\u0131nda meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re, seyir halindeki arac\u0131n s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc, ba\u015fka bir otomobilin \u00fczerine \u00e7\u0131kt\u0131. \nKazada \u015fans eseri yaralanan olmad\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Kestanenin mucizevi faydalar\u0131PARTNER Bu kez \u00c7in de\u011fil! Bu pazar g\u00f6renleri \u015foke ediyorBir il\u00e7e 15 milyon liran\u0131n sahibini merak ediyor
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