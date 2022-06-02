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Bursa'da ilginç olay! Ayılarla iç içe yaşıyorlar: Muammer abi yan yana çay içiyordu

02.06.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da meydana gelen ilginç olayda mahalle sakinleri ayılarla iç içe yaşıyor. Mahalleyi mesken tutan ayılar vatandaşların bıraktığı yemekleri yerken, insanların da ayılardan hiç korkmadığı görülüyor. Mahallesi sakini Ramazan Gültekin, "Mahallemizin sınırı ormanla iç içe olduğu için ayılar sık sık mahallemizi ziyaret ediyor. Mahalle sakini Muammer abi ayılarla yan yana çay içiyor. Ayılar mahallemizin müdavimi oldu" diye konuştu.

Bursa'da ilginç olay! Ayılarla iç içe yaşıyorlar: Muammer abi yan yana çay içiyordu

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nin sınırları Uludağ'ın eteklerine kadar uzanıyor. Uludağ'ın eteklerine sınır olan mahallenin son evlerinin bulunduğu sokaklara ayılar abone olmuş durumda. Evlerin bahçelerine gelen ayılar burada vatandaşların bıraktığı yemekleri afiyetle yiyerek kaçmıyor.
Vatandaşlar da ayılardan korkmuyor ve aralarında bir dostluk oluştu. Önceki gün Yusuf ve Muammer Doğru'nun yaşadığı evin bahçesine gelen ayılar ev sakinleri tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Vatandaşların ayılardan; ayıların da vatandaşlar hiç korkmadığı görüldü.

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''ALIŞTIK KORKMUYORUZ''

Ayıların evinin yakınına her gün geldiğini ifade eden Muammer Doğru, "Ayılar her akşam buraya gelir. Geçen de ben burada otururken yanıma kadar geldiler. Ayılara alıştık, hiç korkmuyoruz. Onlar da bizden korkmuyor" dedi.

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''MUAMMER ABİ AYILARLA YAN YANA ÇAY İÇİYOR''

Evlerinin bahçesine gelen ayıları cep telefonuyla çektiğini belirten Yusuf Doğru, "Bu ayılar buraya sürekli geliyorlar. En son gelen 2 tane yavru ayıydı. Bizim evler Uludağ'ın eteklerinde. Bizden sonra ormanlık alan başlıyor" şeklinde konuştu.
Mollaarap Mahallesi sakini Ramazan Gültekin, "Mahallemizin sınırı ormanla iç içe olduğu için ayılar sık sık mahallemizi ziyaret ediyor. Mahalle sakini Muammer abi ayılarla yan yana çay içiyor. Ayılar mahallemizin müdavimi oldu" diye konuştu.

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(İHA)

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