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Bursa'da ilginç olay! İş yerine giren hırsızın kim olduğunu öğrenince şaşkına döndü

28.07.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yaşanan ilginç olayda şüpheli, hırsızlık için girdiği pastaneden çıkacağı sırada dükkan sahibi tarafından yakalandı. Sonrasında şüpheliyle konuşan pastane sahibi, hırsızın kendi köylüsü olduğunu öğrenince şaşkına döndü. Gözaltına alındıktan yarım saat sonra serbest bırakılan şahıs, iş yerine geri dönerek özür diledi.

Bursa'da ilginç olay! İş yerine giren hırsızın kim olduğunu öğrenince şaşkına döndü

İlginç hırsızlık olayı, dün sabah saat 05.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde dükkanı açmak için gelen Erkan Türkmen, içeride birinin olduğunu fark etti. İçerideki kişiye bağıran dükkan sahibi Türkmen, hırsızın girdiği yeri tahmin ederek kıskıvrak yakaladı.

KİMLİĞİNİ ÖĞRENİNCE ŞAŞIRDI

Hırsızı etkisiz hale getiren dükkan sahibi hırsızla konuştuğunda şahsın kendi köylüsü olduğunu söylemesi üzerine şaştı kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi hırsızlık şüphelisi şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Dükkanına giren hırsızın kendi köylüsünü olduğu söyleyen Erkan Türkmen, ’Sabah 05.30’da iş yerimizi açmaya geldiğimde içeride hırsız olduğunu fark ettim. Bağırdım tabii. O sırada hırsız panik yaptı. Ben içeriye girdiği yeri tahmin ettiğim için hemen o noktaya koştum. Dolabın üstünden atlayarak kaçmaya çalıştı. O sırada yakaladım hırsızı. Polisi aradık, geldiler aldılar. Yarım saat sonra tekrar gelip özür diledi. Dükkanıma giren hırsız köylüm çıktı. Ailesini falan herkesi tanıyorum. Tanıdık çıktığı için de çok üzüldüm. Ailevi nedenlerden dolayı 2-3 gündür eve gitmiyormuş. Aç kaldığı için girmiş’ dedi. (İHA)

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Bursa
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