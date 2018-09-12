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Bursa'da ilginç sosyal deney... Mama için dilenen kedi fenomen oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 12.09.2018 20:40 | Son Güncelleme

Bursa’da sosyal deney için bir araya gelen Setbaşı esnafı, daha önce görülmemiş bir etkinliğe imza attı.

Setbaşı esnafı iki gündür uyguladığı sosyal deneyde, kaldırımda yatan kedinin önüne koydukları mendil sayesinde vatandaşların attıkları paralarla mama ve veteriner masraflarını karşıladı. Esnaf, elektrik direğine astıkları, ‘Açım lütfen boş geçmeyelim’ yazan kağıtla kedi iç in vatandaşların dikkatini çekmeyi başardı.

Yoldan geçenler ilk baktıklarında ne olduğunu anlamasa da esnafa sorduklarında bunun bir sosyal deney olduğunu ve bu aşamada toplanan paralarla diğer sokak kedilerine de yardım ulaştırmak istendiğini anladılar.

Bazı vatandaşlar sert tepki verse de sonrasında olayın iyi bir şey olduğunun farkına varıyorlar. Bu şekilde bir sosyal deneyi vatandaşlarla buluşturan Setbaşı esnaflarından Hüseyin Mecit Bedel, "Sosyal deney yapıyoruz. Projenin ilk iki gününde kedimiz ve diğer kediler için bir çok mama ve veteriner masraflarını karşıladık" dedi.

Vatandaşların duyarlı davrandığını kaydeden Bedel, "Halkımızın hayvanlara karşı çok merhametli ve sevgi dolu. Biz yardım yapan vatandaşlara minnettarız" dedi.

Yoldan geçenler vatandaşlar ise cep telefonlarıyla kediyi görüntüleyip çok şaşkın olduklarını ve daha önce böyle bir şey görmediklerini, sosyal deneyinin içeriğini öğrenince çok memnun olduklarını ve destekte bulunduklarını söylediler.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kedi sosyal deney

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