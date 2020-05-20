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Bursa'da 'insanlık ölmemiş' dedirten hareket!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2020 16:52 | Son Güncelleme

Bursa'da aşeren eşi için açık manav bulamayınca çareyi erik bahçesinde girmekte bulan bir vatandaş, bıraktığı not ve para ile kalpleri ısıttı. 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olayla ilgili konuşan çiftçi İsmail Çelik, yaşadığı durumun sevindirici olduğunu söyleyerek, 'Kardeşimi tanımak isterdim' dedi.

Bursa’nın İznik ilçesinde aşeren hamile eşi için tarladaki ağaçtan erik toplayan bir kişi ağaca 100 lira para asıp bir de not bıraktı.

Eşinin hamile olduğunu ve aşerdiğini manavlar kapalı olduğu için mecbur kaldığını anlatan kimliği belirsiz baba adayının ağaca astığı notu bulan çiftçi İsmail Çelik "Halen böyle güzel insanların olması sevindirici, onu tanımayı çok isterdim, helal hoş olsun" dedi. Çelik ağaca asılan 100 lirayı da köydeki bir fakire vereceğini söyledi.

'BÖYLE GÜZEL İNSANLARIN OLMASI SEVİNDİRİCİ'

İznik’e bağlı Elbeyli Mahallesinde yaşayan İsmail Çelik, sabah saatlerinde Hespekli Mevkindeki tarlasına gitti. Çelik, Erik ağacının dalında tel ile bağlanmış 100 lira ve bir not olduğunu gördü. Üzerinde "Manavlar kapalıydı. Eşim hamile aş erdi. Almak zorunda kaldım. Hakkınızı helal edin” yazılı notu okuyan Çelik çok şaşırdı.
Notu okuduktan sonda duygulanan 60 yaşındaki çiftçi İsmail Çelik, "Böyle güzel insanların oluşu sevindirici kardeşimi tanımayı çok isterdim" dedi.
Çelik,“Tarlaya erikleri sulamaya geldiğimde ağacın üzerinde bir not gördüm. Bir kardeşimiz erik toplamış iyi güzel bir de not bırakmış. Aldığı eriğin emanetini de bırakmış. Demek ki daha halen böyle güzel insanlar var. Helali hoş olsun. Eşine çoluğuna çocuğuna afiyet ile yedirsin. Bu bırakılan parayı köyümüzde ki yardıma muhtaç insanlara vereceğim” diye konuştu.
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