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  4. Bursa'da iş yeri önünde sevdiği köpeği böyle çaldı

Bursa'da iş yeri önünde sevdiği köpeği böyle çaldı

İLGİNÇ HABERLER  | 05.11.2020 11:13 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iş yerinin önünde bağlı olan Alman kurt köpeğini çalan hırsız saniye saniye güvenlik kamerasına yakalandı. Şahıs çaldığı köpeği geldiği otomobile bindirerek kayıplara karıştı.

Olay Ertuğrulgazi Caddesi 5. Sokakta meydana geldi. Erhan K ait Alman Kurt Köpeği iş yerinin önünde bağlı olduğu sırada henüz kimliği belirsiz bir erkek şahıs köpeğin yanına geldi.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE ŞOKE OLDU

Köpeği seven şahıs bir sürede sonra etrafı kontrol ederek köpeği alıp kayıplara karıştı. Sabah iş yerine gelen köpeğin sahibi köpeği göremeyince güvenlik kamera görüntüleri izledi. Kamera görüntülerinde bir erkek şahıs tarafından köpeğin çalındığı görünce şok oldu.

Erhan K. durumu polis ekiplerine haber verdi. Şimdi her yerde güvenlik kamera görüntülerine yansıyan şahsın yakalanması için ekipler çalışma başlattı.

(İHA)

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