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  4. Bursa'da istek parça dehşeti! Mola verdiği sırada saldırdılar

Bursa'da istek parça dehşeti! Mola verdiği sırada saldırdılar

24.10.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir müzisyen, ikinci kez ‘çiftetelli’ müziği çalmayınca kalabalık bir grup tarafından dövüldü. Olayı görenlerin araya girmesiyle, grubun elinden kurtarılan müzisyen Özkan Süslerer, hastaneye kaldırıldı. 3 çocuk babası adamın kaburgasında kırık oluşurken omzunun da çıktığı belirtildi.

Bursa'da istek parça dehşeti! Mola verdiği sırada saldırdılar

Olay, Bursa Mudanya'da bir gece kulübünde meydana geldi. 10 kişilik grup, müzisyen Özkan Süslerer'den ikinci kez çiftetelli oynama müziği çalmasını istedi. Müzisyen bir süre sonra parçayı tekrar çalacağını söyleyince grupla müzisyen arasında tartışma çıktı. Tartışma çalışanlar ve müşterilerin araya girmesi sonucunda sona ererken kalabalık grup, müzisyeni mola verdiği sırada gece kulübünün bahçesinde darp etti. Hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası adamın kaburgasında kırık oluştuğu, omzunun da çıktığı belirtildi.

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TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, önceki akşam Mudanya ilçesi Esence Mahallesindeki bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre 10 kişilik grup, sahnede olan müzisyen Özkan Süslerer'den ikinci kez çiftetelli oynama müziği çalmasını istedi. Süslerer, bir süre sonra parçayı tekrar çalacağını söyleyince grupla müzisyen arasında tartışma çıktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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MOLAYA ÇIKMASINI BEKLEDİLER, BAHÇEDE DÖVDÜLER

Çalışanlar ve diğer müşterilerin araya girmesiyle tartışma sonlandırılırken kalabalık grup, mola vererek sahneden inen müzisyeni, gece kulübünün arka tarafında bulunan bahçede darbetmeye başladı. Süslerer, 10 kişilik grup tarafından dövüldü.

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KABURGASI KIRILDI, OMZU ÇIKTI

Olayı gören çalışanların araya girmesiyle, grubun elinden kurtarılan Özkan Süslerer, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaburgasında kırık oluşan ve omzu çıkan Süslerer, hastanede tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

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