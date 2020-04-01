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Bursa'da kaç koronavirüslü hasta var? İşte Bursa koronavirüslü hastası sayısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 20:53 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk defa hangi ilde kaç koronavirüslü vaka var açıkladı! Şimdi vatandaşlar yaşadıkları şehirde kaçta koronavirüslü hasta var merak ediyorlar? Peki Bursa'da kaç koronavirüslü hasta var? İşte Türkiye’nin ekonomisinin önemli merkezlerinden Bursa'daki koronavirüslü hasta sayısı...

Bursa'da kaç koronavirüslü hasta var? İşte Bursa koronavirüslü hastası sayısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'daki koronavirüslü hasta sayısı ile ilgili kritik bir açıklama yaptı ve ilk defa hastaların il il dağılımını verdi. Doğal olarak şimdi insanlar yaşadıkları şehirde kaç koronavirüslü hasta var merak ediyorlar. Peki Bursa'da kaç koronavirüslü hasta var? İşte vaka sayısı listesinde 9. Sırada yer alan Bursa'daki koronavirüslü hasta sayısı...

BURSA'DA KAÇ KORONAVİRÜS VAKASI VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasına göre 1 Nisan itibari ile Bursa'da koronavirüslü hasta sayısı 135.

BURSA'DAKİ CAN KAYBI

Bakan kocanın açıkladığı verilere göre Bursa’da koronavirüs nedeniyle can kaybı bulunmuyor.

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