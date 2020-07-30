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  4. Bursa'da kaçan boğa girdiği mağazada ortalığı birbirine kattı

Bursa'da kaçan boğa girdiği mağazada ortalığı birbirine kattı

İLGİNÇ HABERLER  | 30.07.2020 15:13 | Son Güncelleme

Bursa'da sahibinin elinden kaçan boğa girdiği giyim mağazasını birbirine kattı.

Sahibinin kurban bayramında kesmek için aldığı boğa Bursa'da sahibinin elinden kurtularak kaçmaya başladı. Sahibinin uzun süre yakalamak için uğraştığı boğa bir giyim mağazasına girdi. Mağazada çalışan ve müşteriler boğanın mağazaya girmesiyle birlikte büyük panik ve korku yaşadı. Mağaza sahipleri boğayı uzun süre dükkandan çıkartmak için uğratsa da başarılı olamadı. 1 saat mağazanın altını üstüne getiren boğa mağazaya çağrılan belediye ekiplerinin uyuşturucu iğneyle sakinleştirmesiyle mağazadan çıkartılarak sahibine teslim edildi. Boğanın mağazada dolaştığı esnada çalışan ve müşterilerin büyük korku ve panik yaşadığı görüldü.

Boğanın mağazaya girdiğini gören vatandaşlar, "Sahibinin elinden kaçan boğa mağazaya girdi. Ortalığı birbirine kattı. Mağazada büyük bir panik havası oluştu. İçeride mahsur kalan vatandaşları dışarıya çıkarttık. Korkudan fenalaşanlar oldu" dedi.

(İHA)

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