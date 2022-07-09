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  4. Bursa'da kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı

Bursa'da kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı

09.07.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kaçan kurbanlık hayvanlar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bazı kurbanlıklar ise kendilerini yakalamaya çalışan sahiplerine saldırdı. Bir vatandaşın kurbanlık hayvanını caraskal kullanarak çatıya taşıdığı ilginç yöntem ise görenleri şaşırttı.

Kurban Bayramı nedeniyle alınan hayvanlar, sahiplerinin ellerinde kaçarak zor anlar yaşattı.

SAHİBİNE SALDIRDI

Zaman zaman trafiğe çıkan hayvanlar trafiğin durmasına sebep oldu. Öfkeli bir tosun ise sahibinin kendisini yakalayacağını görünce sahibine boynuzları ile saldırdı. Şans eseri yara almayan adam tekrar tosunu kovaladı. Tosunun sahibine saldırma anı ise anbean cep telefon kamerasına yansıdı.

İLGİNÇ YÖNTEM ŞAŞIRTTI

Öte yandan bir vatandaşın kurbanlık hayvanını caraskal olarak tanımlanan hareketli palanga ile çatıya taşıdığı ilginç yöntem ise görenleri şaşırttı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Bursa
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