Bursa'da kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı

Kurban Bayramı nedeniyle alınan hayvanlar, sahiplerinin ellerinde kaçarak zor anlar yaşattı.

SAHİBİNE SALDIRDI

Zaman zaman trafiğe çıkan hayvanlar trafiğin durmasına sebep oldu. Öfkeli bir tosun ise sahibinin kendisini yakalayacağını görünce sahibine boynuzları ile saldırdı. Şans eseri yara almayan adam tekrar tosunu kovaladı. Tosunun sahibine saldırma anı ise anbean cep telefon kamerasına yansıdı.

İLGİNÇ YÖNTEM ŞAŞIRTTI

Öte yandan bir vatandaşın kurbanlık hayvanını caraskal olarak tanımlanan hareketli palanga ile çatıya taşıdığı ilginç yöntem ise görenleri şaşırttı.

(İHA)

