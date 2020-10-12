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Bursa'da kadını taciz edip ardından gasp etmeye çalışan şahsın yakalanma anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 19:31 | Son Güncelleme

Bursa’da bir kadını taciz edip, daha sonra parasını zorla almaya çalışan şüpheliye, o sırada bölgede devriye gezen polisler müdahale etti. Kendisini yakalayan polise kafa atıp kaçmaya çalışan şüpheli, diğer polisler tarafından yakalandı, bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da kadını taciz edip ardından gasp etmeye çalışan şahsın yakalanma anı kamerada

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesindeki Kent Meydanı’nda meydana geldi.

İddia göre, ATM’den para çekmeye çalışan N.A.’nın yanına gelen U.I., önce kadını taciz etti. Ardından kadının çektiği 2 bin lirayı almaya çalıştı. Parayı vermemek için mücadele eden N.A.'nın yardım çığlığı üzerine bölgede devriye gezen polis ekipleri, şüpheli U.I.’ya müdahale etti.

TERS KELEPÇE TAKILARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yaşanan arbede sırasında U.I., bir polis memuruna kafa atarak kaçmaya çalıştı. Bölgeye gelen takviye ekiplerin müdahalesiyle yakalanan şüpheli U.I., ters kelepçe yapılarak etkisiz hale getirildi.

Arbede sırasında şüphelinin kafa atarak yaraladığı polis memuru, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, U.I. ise emniyete götürülerek gözaltına alındı.

YAKALANMA ANI KAMERAYA YANSIDI

Şüphelinin, polis memuruna kafa attığı ve yakalanma anları ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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