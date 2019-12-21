HABER

Bursa'da kağıt fabrikasında yangın! 10 kişi ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 04:46 | Son Güncelleme

Bursa’da bir kağıt fabrikasında elektrik sobasının devrilmesiyle yangın çıktı. Duman ve yanık kokusunu son anda fark eden çalışanlar itfaiye çağırdı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı kaplarken fabrikanın etrafında bulunan ev ve iş yerlerine de sıçradı. Yangın sırasında fabrika çevresindeki ev ve iş yerlerinde bulunan 10 kişi dumandan etkilendi, itfaiye merdivenli araç ile kurtardı.

Yangın, Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Veysel Karani Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre gece saatlerinde Ahmet Ş.’ye ait bir kağıt fabrikasında elektrik sobasının devrilmesi ile birlikte yangın çıktı. O sırada içeride çalışan işçiler dumanı ve kokuyu fark ederek dışarı çıktı. İşçiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri fabrikayı saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesine rağmen büyüyen alevler fabrikanın yanında bulunan ev ve iş yerlerine de sıçradı. Ekipler fabrikanın çevresinde bulunan ev ve iş yerlerinde dumandan etkilenen ve inemeyen 10 kişiyi sepetli itfaiye aracı ile kurtardı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sürdüren itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Yangın sonucunda kağıt fabrikası kullanılamaz hale gelirken diğer ev ve iş yerleri ciddi hasar gördü.

Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı
Bursa'da atık kağıt deposu yandıBursa'da atık kağıt deposu yandı
İstanbul'da bıçaklı kavga! Yaralılar varİstanbul'da bıçaklı kavga! Yaralılar var
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa kağıt fabrikası

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Maltepe'de bıçaklı kavga! Yaralılar var

İstanbul'da bıçaklı kavga! Yaralılar var

İstanbul'da korkunç kaza! 50 metre savruldu

İstanbul'da korkunç kaza! 50 metre savruldu

Tek katlı ahşap ev küle döndü

Tek katlı ahşap ev küle döndü

Ankara'da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya’da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Venezuela'da 100 King Air tipi uçak düştü! Çok sayıda ölü var

Venezuela'da uçak düştü! Çok sayıda ölü var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.