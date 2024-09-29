Bursa'da kahreden kaza! Bebeğiyle kaldırımda yürürken tırın ezdiği anne hayatını kaybetti! Eşi sinir krizi geçirdi

Feci kaza, öğle saatlerinde Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Şirinevler Mahallesi istikametinden, Ankara Yolu Caddesi'ne çıkan Muzaffer U. yönetimindeki tırın dorsesi, sürücüsünün dönüş yaptığı sırada, kaldırımda çocuğunun bulunduğu bebek arabasıyla birlikte yürüyen, Yıldız Polat'a çarptı.

Talihsiz kadın dorsenin altında kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Polat, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitirirken, TIR şoförü Muzaffer U. ise gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

BEBEĞİ AĞLADI, EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan, kaza haberinin ardından olay yerine gelen Yıldız Polat'ın eşi sinir krizi geçirirken, bebeğini ise çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır