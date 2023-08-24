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Bursa'da kahreden olay! 8 yaşındaki Yusuf Baran Akdeniz hayatını kaybetti, anne ve baba sinir krizi geçirdi

24.08.2023 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa İznik Gölü'nde suya giren ve daha sonra gözden kaybolan 8 yaşındaki Yusuf Baran Akdeniz hayatını kaybetti. Sinir krizi geçiren anne Özlem Akdeniz (36) ve baba Mustafa Akdeniz’i çevredekiler sakinleştirirken küçük çocuğun cansız bedenini balıkçılar sudan çıkardı.

Bursa'da kahreden olay! 8 yaşındaki Yusuf Baran Akdeniz hayatını kaybetti, anne ve baba sinir krizi geçirdi

Olay, saat 17.00 sıralarında İznik Gölü Göllüce mevkisinde meydana geldi. Ailesiyle piknik yapmak için İznik Gölü kıyısına giden Yusuf Baran Akdeniz, suya girdikten bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çevredeki balıkçılar çocuğu kurtarmak için suya atlarken ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Sinir krizi geçiren anne Özlem Akdeniz (36) ve baba Mustafa Akdeniz’i çevredekiler sakinleştirmeye çalışırken Yusuf Baran Akdeniz’in cansız bedeni balıkçılar tarafından sudan çıkarıldı. Yusuf Baran Akdeniz’in cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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