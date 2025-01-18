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Bursa'da kahreden olay! Bebeğine anne sütü götürürken hayatını kaybetti!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.01.2025 19:29
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Bursa'da polis memuru Bilal Keskin, hastanede yatan 5 günlük bebeğine anne sütü götürürken trafik kazası yaptı. Keskin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'da kahreden olay! Bebeğine anne sütü götürürken hayatını kaybetti!

Bursa'da, hastanede yatan 5 günlük bebeğine anne sütü götürürken kaza yapıp yaralanan polis memuru Bilal Keskin (29), yaşamını yitirdi.

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ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Bulvarı'nda, saat 07.30 sıralarında, meydana geldi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli polis memuru Bilal Keskin, 5 gün önce doğan ve özel bir hastanede yatan bebeğine anne sütü götürürken, kullandığı 16 HR 993 plakalı otomobilinin kontrolden çıkmasıyla yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Olayı gören sürücülerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan Keskin, sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla yakındaki Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Keskin, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Bilal Keskin için İl Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ile müdür yardımcıları, şube müdürleri ve polislerin katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Polis memurunun cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'un Güce ilçesi Kemaliye Mahallesi'ne gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
anne sütü polis Bursa
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