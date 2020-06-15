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Bursa'da kahreden olay! Down sendromlu Gökhan'dan acı haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 16:36 | Son Güncelleme

Bursa Gemlik'te 30 yaşındaki down sendromlu Gökhan Obuz, balkondan düşüp hayatını kaybetti. Yaşanan olay nedeniyle tansiyonu yükselen Baba Obuz, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da kahreden olay! Down sendromlu Gökhan'dan acı haber

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan down sendromlu Gökhan Obuz, 3'üncü kattaki evinin balkonundan düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Obuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Obuz'un cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BABA OBUZ HASTANEYE KALDIRILDI

Baba Eyüp Obuz ve anne Ayşen Obuz büyük üzüntü yaşadı. Eyüp Obuz, tansiyonunun yükselmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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