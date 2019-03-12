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Bursa'da kahreden olay! İki yaşındaki çocuk bir karış su dolu kovanın içinde boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 11:46 | Son Güncelleme

İki yaşındaki küçük çocuk, bir karış su bulunan kovaya düşerek boğuldu. Mutfakta yemek yapan anne salona girdiğinde küçük kızın cansız bedenini kovanın içinde buldu. İki yaşındaki çocuğun cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da kahreden olay! İki yaşındaki çocuk bir karış su dolu kovanın içinde boğuldu

Kahreden olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. 2 yaşındaki Elmar Dahil, annesi Fatma Dahil'in mutfakta çalıştığı sırada, salondaki su dolu temizlik kovasına düştü. Kızının kovaya düştüğünü fark etmeyen anne, yarım saat sonra küçük Elmar’ı su dolu kovanın içinde hareketsiz buldu. Kızını hareketsiz bir şekilde kovadan çıkaran anne feryat etmeye başladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Fatma Dahil'in sesini duyarak eve koşan komşuları, küçük çocuğun üzerini değiştirirken sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Elmar Dahil’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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'KOVANIN İÇİNDE HAREKETSİZ YATIYORDU'

Olayla ilgili polis ekiplerine de ihbar yapıldı. İhbarın ardından harekete geçen ekipler, hastanede ailenin ifadesini aldı. Küçük kızın annesi Fatma Dahil, olayı anlatırken “Ben mutfakta çalışıyordum. Kovanın içinde temizlik için su vardı. Kızım suyun içine düşmüş. Ben bulduğumda cenin pozisyonunda kovanın içinde hareketsiz yatıyordu. Hemen kızı kovadan çıkarıp komşularıma seslendim. Çocuğumun düştüğünü fark etmedim” dedi.

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Hastanedeki ifadelerin ardından olay yerinde de inceleme yapıldı. Anne Fatma Dahil, ekipler evde inceleme yaparken kızının battaniyesine sarılarak gözyaşı döktü. Komşuların da ifadesini alan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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Bursa kova Çocuk ölüm Fatma Dahil Elmar Dahil

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