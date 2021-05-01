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  4. Bursa'da kamyonetin çarptığı genç, acısını unutup kırılan telefonuna üzüldü

Bursa'da kamyonetin çarptığı genç, acısını unutup kırılan telefonuna üzüldü

01.05.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç, kamyonetin çarpmasıyla yerde yuvarlandı. Polis ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan gencin, kırılan cep telefonu ekranına üzülmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Darmstad Caddesi üzerinden karşıya geçmek isteyen E.K. (17), A.Z'nin (36) kullandığı kamyonetin kendisine çarpmasıyla yerlerde sürüklendi.

TELEFONUNA ÜZÜLDÜ

Kazanın etkisiyle yerden kalkamayan gence, ilk müdahale esnaf tarafından yapıldı. 112 Acil Servis beklerken, acısını unutan E.K., 'Telefonum gitti ağabey mahvolmuş' diyerek feryat etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa bindirilen gencin bir an olsun elinden bırakmadı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

(İHA)

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