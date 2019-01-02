HABER

Bursa'da kan donduran cinayet! Cebinden çıkanlar vahşeti ortaya çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 11:01 | Son Güncelleme

Bursa'da sobasını satmak için eve çağırdığı hurdacı Erdem Dalhan'ı çıkan tartışma sonrasında başını defalarca duvara çarparak öldürmekle suçlanan İmam Alp'in tutuklu yargılanmasına devam edildi. Alp'in olay sonrasında üzerinden çıkan ve iş yerinin kasasından aldığını iddia ettiği paralardan hayatını kaybeden Dalhan'ın parmak izlerinin bulunduğu belirlendi.

Bursa'da kan donduran cinayet! Cebinden çıkanlar vahşeti ortaya çıkardı

Olay, geçen yıl Mart ayında, merkez Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde meydana geldi. Karayolları'ndan emekli olduktan sonra bir lokantada garsonluk yapan ve 7 yıl önce eşinden boşanan 2 çocuk babası İmam Alp, bir erkek arkadaşıyla kirada oturdukları evde bulunan kömür sobasını, borçları nedeniyle satmaya karar verdi. İddiaya göre Alp, sokaktan geçen hurdacı Erdem Dalhan'ı, sobaya bakması için eve çağırdı. İmam Alp, soba için 50 TL'ye anlaştığı Dalhan'ın başına aralarında çıkan tartışma sırasında soba kapağı ile vurdu. Ardından da hurdacıyı, başını defalarca duvara çarparak öldürdü.

Cinayetten sonra kahveye giderek çay içen İmam Alp, cesedi bulan ev arkadaşının ihbarı üzerine yakalandı. Sevk edildiği mahkemece de tutuklandı.

CİNAYET SONRASI ARKADAŞI TESELLİ İSTEMİŞ

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan İmam Alpin yargılamasına devam edildi.

Duruşmaya, ölen Erdem Dalhanın eşi Serpil Dalhan ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Alp, ifadesinde hurdacının kendisine "Ağabey nerelisin? Yaşın kaç? Maşallah güçlüsün, kuvvetlisin. Bu evde bekar mı yaşıyorsun?" dediğini ileri sürerek, "Bu sözlerle bana cinsel içerikli mesaj verdiğini hissettim ve sinirlendim. Bu konuşmasının hoş olmadığını söyledim. Yüzüme bakınca soba kapağını üzerine attım. Merdivenden yuvarlandı. Birbirimizin üzerine çullandık. Başını defalarca duvara çarptım.Cinayet işlemişim. Pişmanlık duyuyorum. Zaten ne yapabilirim ki. Yani birilerinin gelip beni teselli etmesi gerekiyordu. Ben de arkadaşlarımı aradım. Mustafa geldi, beş dakika durup gitti dedi.

'EŞİME OLAY GÜNÜ PARA VERDİM'

3 çocuğuyla ortada kaldığını belirten ölen hurdacının eşi Serpil Dalhan (31), eşinin bir aile babası ve düzgün bir insan olduğunu, sanığın iddia ettiği bir karaktere sahip olmadığını söyleyerek, "Olay günü eşim çok hurda alacağını söyleyip, benden bin 500 lira aldı. Sanığın üzerinde çıkan para eşimin üzerinden alınmıştır" diye konuştu.

ÜZERİNDEKİ PARALARDAN HURDACININ PARMAK İZLERİ ÇIKTI

Mahkeme başkanı, sanık Alp'in olaydan sonra üzerinden çıkan ve işyerinin kasasından aldığını ileri sürdüğü paralarla ilgili balistik incelemenin tamamlandığını bildirdi. İncelemede, 100lük ve 200lük banknotlarda ölen Erdem Dalhanın parmak izlerinin bulunduğunu kaydetti. Mahkeme, sanığın cinayeti, 'yağma amaçlı' işlemiş olma ihtimali üzerine eksik evrakların toplanması için duruşmayı erteledi. (DHA)

PARTNERHayat Bilgisi Kopil'in son halini görmeye hazır mısınız?Hayat Bilgisi Kopil'in son halini görmeye hazır mısınız?
Cami avlusuna bırakılan bebek, donmak üzereyken bulunduCami avlusuna bırakılan bebek, donmak üzereyken bulundu
Bağ evlerinden hırsızlık yapanlara tutuklamaBağ evlerinden hırsızlık yapanlara tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa cinayet hurdacı

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! Kadın, çocuk ayırt etmeden kurşun yağdırdılar!

Ülke şokta! Kadın, çocuk ayırt etmeden kurşun yağdırdılar!

Sevgilisine sinirlenen genç kızın intikamı acı oldu!

Sevgilisine sinirlenen genç kızın intikamı acı oldu!

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un acı günü!

Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un acı günü!

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye isabet eden 70 milyon liralık bilet Üsküdar'da satıldı

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye isabet eden 70 milyon liralık bilet Üsküdar'da satıldı

Korkudan bilgisayarın başından ayrılamıyor: Yetkililer bize yardım etsin!

Korkudan bilgisayarın başından bir an olsun kalkamıyor!

Adıyaman'da şaşırtan görüntü! Kar hasreti bunu da yaptırdı

Kar hasreti bunu da yaptırdı!

Komşunun kapısına satırla saldırdı, apartmanda terör estirdi

Apartmanda terör estirdi! O anlar saniye saniye kaydedildi

Taksim'de taciz girişimi güven timleri tarafından böyle engellendi

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

Adana'da isyan ettiren olay: Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.