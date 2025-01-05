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  4. Bursa'da kan donduran görüntüler! Husumetlisini sokak ortasında defalarca kez bıçakladı

Bursa'da kan donduran görüntüler! Husumetlisini sokak ortasında defalarca kez bıçakladı

05.01.2025 16:54
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Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
05.01.2025 16:54
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Sosyal medyada Bursa'da kaydedildiği iddia edilen bir video gündem oldu. Kan donduran görüntülerde bir kişinin husumetlisini sokak ortasında defalarca kez bıçakladığı görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı yakaladıktan sonra vatandaşlar cani saldırganı linç etmeye çalıştı.

Bursa'da bir kişi sokak ortasında husumetlisini defalarca kez bıçakladı. Yaşanan korkunç olay vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

1q

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER

Görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa bir süre sonra viral oldu.

2q

Korkunç saldırının ardından sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

3q

Talihsiz şahsın yerde kan revan halde yattığı görüntüler yürekleri sızlattı.

4q

LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Bursa’daki saldırgan, olay yerinde yakalandı. Vatandaşlar cani adamı polisin elinden alıp linç etmeye çalıştı.

7q

8q

Anahtar Kelimeler:
Bursa bıçak
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