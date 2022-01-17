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Bursa'da kan donduran olay! 15 gündür kayıptı, parçalanmış cesedi bulundu

17.01.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran olay Bursa'nın Gürsu ilçesinde meydana geldi. 15 gündür kayıp olarak aranan Metin Tolunay'ın (77) cesedi ormanda bulundu. Yaşlı adamın cesedinin hayvanlar tarafından parçalandığı belirlendi. Tolunay'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. İşte kan donduran olayın detayları!

Bursa'da kan donduran olay! 15 gündür kayıptı, parçalanmış cesedi bulundu

Bursa'nın Gürsu ilçesindeki TOKİ Konutlarında oturan Metin Tolunay, 15 gün önce kayboldu. Emekli elektrik mühendisi olan Metin Tolunay'ın evine 12 kilometre uzaklıktaki Dışkaya Mahallesi Harmancık mevkiinde bulunan ormanda vatandaşlar tarafından cansız bedeni bulundu.

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Hayvanlar tarafından parçalanmış olan ceset, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Unutkanlık yaşadığı belirtilen evli ve 2 çocuk babası Metin Tolunay, otopsinin ardından Gürsu ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

DHA

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Bursa
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