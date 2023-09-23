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Bursa'da kan donduran vahşet! Patronunu sırtından bıçaklayıp boğazını kesti! Sonra sevgilisine gidip...

23.09.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patronu Mustafa Ekşi'yi otomobilde boğazını kesip sırtından bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen muhasebeci Halil Kağan Oğuz tutuklandı. Hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Oğuz'un, cinayeti işledikten sonra taksiye binip sevgilisine gittiği ve burada bir süre dinlendiği ortaya çıktı. İşte tüyler ürperten vahşetin bütün detayları!

Bursa'da kan donduran vahşet! Patronunu sırtından bıçaklayıp boğazını kesti! Sonra sevgilisine gidip...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ortalık kan gölüne döndü. Oto yedek malzemesi satıp, aynı zamanda oto alım-satımı yapan Mustafa Ekşi, kullandığı 16 KM 015 plakalı otomobilde, muhasebecisi Halil Kağan Oğuz’un saldırısına uğradı. Arka koltukta oturan Oğuz’un boğazını kesip sırtından 2 kez bıçakladığı Mustafa Ekşi, yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Halil Kağan Oğuz, bir gün sonra polise giderek teslim oldu. İfadesinin ardından mahkemeye çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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‘SİLAH OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN BIÇAKLADIM’

Savcılığın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma tamamlanarak Halil Kağan Oğuz hakkında 'Kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Güvenlik kameralarının görüntülerinin de kanıt olarak yer aldığı iddianamede, Halil Kağan Oğuz cinayeti, öldürülme korkusu nedeniyle işlediğini belirtti. Oğuz ifadesinde şunları söyledi:

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"Yaklaşık 10 aydır, Mustafa'nın tüm ticari ve muhasebesini ben takip ediyordum. Bu süre içinde, ortak araba alım ve satım işleri de yaptık. Olay günü onun kullandığı araç ile giderken bir otomobilin satışı konusunda aramızda tartışma çıktı. Bana, ‘Salak saçma adamlara araba sattık. Neden bana engel olmadın. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Karımdan da boşanıyorum. Çocuğum da öldü. Geç arkaya. Seni yanımda görmek istemiyorum' diyerek çıkışıp hakaret etti. Ben de arka koltuğa geçtim. Buna rağmen küfürlerini sürdürdü. Bir ara, 'seni öldürürüm' diyerek oturduğu koltuğun altına elini uzattı. Orada silah olduğunu düşündüğüm için araçta bulunan bıçağı elime alıp kendisini bıçakladım. Amacım yaralamaktı."

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Savunmasında, cinayeti işledikten sonra bir taksiye binerek, Mudanya'da birlikte yaşadığı B.B. isimli sevgilisinin evine gittiğini, cinayette kullandığı bıçak ile maktule ait cep telefonunu çöpe attığını söyleyen Halil Kağan Oğuz, "Sevgilimin evinde bir süre dinlendim. Daha sonra üzerimdeki kanlı kıyafetleri değiştirdim. Ardından, evden ayrılıp Bursa'ya geldim. Geceyi iki ayrı parkta geçirdim. Sonraki gün polise gidip teslim oldum” dedi.

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Halil Kağan Oğuz'un yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. (DHA)

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