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  4. Bursa'da kar maskeli 4 hırsız telefon mağazasından 50 saniye 80 bin TL'lik telefon çaldı

Bursa'da kar maskeli 4 hırsız telefon mağazasından 50 saniye 80 bin TL'lik telefon çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 10:16 | Son Güncelleme

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir telefon mağazasının camını kaldırım taşıyla kıran kar maskeli 4 hırsız, 50 saniye içerisinde 80 bin TL değerinde 16 akıllı telefonu çaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, saat 05.10 sıralarında Heykel Meydanı’nda bulunan bir telefon bayisine, çalıntı plakalı araçla gelen kar maskeli 4 kişi, kaldırım taşıyla cam çerçeveyi kırarak içeri girdi. Üzerlerine kırılan cam çerçevenin düşmesine rağmen yılmayan şüpheliler, teşhirde bulunan 16 adet cep telefonunu çalarak geldikleri otomobille kaçtı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

POLİS HER YERDE HIRSIZLARI ARIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, kar maskeli hırsızları arıyor.

(İHA)

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hırsız Bursa cep telefonu Mağaza

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