Bursa'da kar maskeli 4 hırsız telefon mağazasından 50 saniye 80 bin TL'lik telefon çaldı

Edinilen bilgiye göre, saat 05.10 sıralarında Heykel Meydanı’nda bulunan bir telefon bayisine, çalıntı plakalı araçla gelen kar maskeli 4 kişi, kaldırım taşıyla cam çerçeveyi kırarak içeri girdi. Üzerlerine kırılan cam çerçevenin düşmesine rağmen yılmayan şüpheliler, teşhirde bulunan 16 adet cep telefonunu çalarak geldikleri otomobille kaçtı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

POLİS HER YERDE HIRSIZLARI ARIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, kar maskeli hırsızları arıyor.

(İHA)

