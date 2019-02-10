Bursa'da kar maskeli cinayette kan donduran ifadeler: Uyuşturucunun etkisinde robota dönmüştüm...

Olay, 2017 yılının Eylül ayında, Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kar maskeli İbrahim Çapur, unlu mamuller üretimi yapan Mehmet Öztürk'e, iş yerinde tabancayla iki el ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan Öztürk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İbrahim Çapur ile olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla Harun Saçan, gözaltına alınıp, tutuklandı. Cinayet şüphelilerine yardım ettiği iddia edilen Serkan Sevim'in (35) de başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

Şüpheliler hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, dava açıldı. Davanın dünkü duruşmasına katil zanlısı İbrahim Çapur, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEBGİS ile katıldı. Diğer sanıklar Harun Saçan ile başka suçtan tutuklu bulunan Serkan Sevim ve avukatları ile öldürülen Mehmet Öztürk’ün eşi Çilem Öztürk, mahkeme salonunda hazır bulundu.

Daha önce antika eşya satışı yüzünden tartıştığı Mehmet Öztürk ile aralarında husumet bulunduğu için İbrahim Çapur'u cinayete azmettirmekle suçlanan Harun Saçan, "Mehmet Öztürk ile aramızda husumet yoktur. İbrahim'in Mehmet Öztürk'ü neden vurduğunu bilmiyorum. Benim kendisini ihbar ettiğimi düşünerek, İbrahim bana iftira atmaktadır. Bu nedenle tahliyemi istiyorum" sözlerini tekrarladı.