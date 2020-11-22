Bursa'da karantinada kalan ailenin evinde yangın çıktı

Edinilen bilgilere göre, Mesudiye Mahallesi Cevahir Sokak’ta 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

YANGIN UZUN UĞRAŞLAR SONUCUNDA SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine yangın yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri ise sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla mahalleye dökülen meraklı vatandaşları uyararak evlerine gönderdi. Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürüldü.

AİLE AMBULANSA ALINDI

Öte yandan yangının çıktığı evde kalan 4 kişilik ailenin karantinada olduğu öğrenildi. Gelen sağlık ekipleri dışarıda bekleyen aileyi ambulansa aldı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. (İHA)

