Bursa'da karnı acıkan domuzlar markete girdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinin karla kaplı yüksek kesimlerinde yiyecek bulmakta zorlanan domuzlar, bugün saat 13.30 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesi'ne indi. Mahallede dolaşan domuzlar, bir marketin açık olan kapısından içeri girdi. Domuz sürüsünü fark eden çalışanlar ve müşteriler, koşarak marketten çıktı. Bir süre markette dolaşan domuzlar, yiyeceklerden yiyerek karınlarını doyurdu. Domuzlar daha sonra marketten çıkıp mahalleden uzaklaştı.

BAHÇELERE DE GİRDİLER



Domuzlar marketten sonra bazı evlerin bahçelerine de girdi. İhbar üzerine, mahalleye itfaiye ekipleri, sevk edildi. İlçede bir evin bahçesine giren domuz, mahalle sakinlerince yakalanıp, ayağından bağlandı. İtfaiyeciler ise, yakalanan domuzları ormanlık alana götürüp saldı.

Kaynak: DHA

