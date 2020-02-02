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Bursa'da karnı acıkan domuzlar markete girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 14:49 | Son Güncelleme

Bursa İnegöl'de yüksek kesimlerdeki kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan domuzlar, mahalleye indi. Buradaki bir markete giren domuzlar karınlarını doyurdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinin karla kaplı yüksek kesimlerinde yiyecek bulmakta zorlanan domuzlar, bugün saat 13.30 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesi'ne indi. Mahallede dolaşan domuzlar, bir marketin açık olan kapısından içeri girdi. Domuz sürüsünü fark eden çalışanlar ve müşteriler, koşarak marketten çıktı. Bir süre markette dolaşan domuzlar, yiyeceklerden yiyerek karınlarını doyurdu. Domuzlar daha sonra marketten çıkıp mahalleden uzaklaştı.

BAHÇELERE DE GİRDİLER

Domuzlar marketten sonra bazı evlerin bahçelerine de girdi. İhbar üzerine, mahalleye itfaiye ekipleri, sevk edildi. İlçede bir evin bahçesine giren domuz, mahalle sakinlerince yakalanıp, ayağından bağlandı. İtfaiyeciler ise, yakalanan domuzları ormanlık alana götürüp saldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa domuz

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