Bursa'da kartopu savaşı yaparak gelen iki hırsız ne varsa çalıp götürdü!

Bursa'da iki kişi önce kartopu savaşı yaptı sonrasında mutfak camından girdikleri evden, laptop, tespih koleksiyonu ve 28 bin liralık bilezikleri alıp kaçtılar. O anlar güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

Olay, önceki akşam merkez Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesinde saat, 21.30 sıralarında meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kişi yolda ilerlerken araçların üzerinde bulunan karlarla kartopu savaşı yaptı. Sonrasında yürümeye devam eden ikili açık olan mutfak camını gözlerine kestirdi. Kısa süre camın önünde oyalanan zanlılar sonrasında içeri girdi. Yaklaşık on dakika sonra evden laptop çantasıyla çıkan hırsızlar gözden kayboldu. Eve giren hırsızlar, salondaki dolapları, yatak odasını, gardıropları, bazaların altını karıştırıp evde bulunan özel olarak tasarlanan tespih koleksiyonunu, 28 bin liralık bilezik ve laptopu alıp kayıplara karıştı.

Ev sahibi Ergin Arı, eve geldiğinde kapının arkadan kilitli olduğunu fark etti. Daha sonra dışarı çıkıp birinci katta bulunan evinin açık olan mutfak camından içeri girdi. Girdiğinde evin her yerini dağınık bir şekilde gören Arı, hemen bilezikleri sakladığı yere baktı. Bilezikleri yerinde göremeyen Arı, hemen 155 polis imdat hattını arayarak ihbarda bulundu. Eve gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri güvenlik kameralarında eşgalleri belli olan zanlıların kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı.