HABER

Bursa'da kartopu savaşı yaparak gelen iki hırsız ne varsa çalıp götürdü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 11:01 | Son Güncelleme

Bursa'da iki hırsız açık olan mutfak camından içeri girerek, bilezik, laptop ve tespih koleksiyonunu çalarak gitti. Hırsızların her anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da iki kişi önce kartopu savaşı yaptı sonrasında mutfak camından girdikleri evden, laptop, tespih koleksiyonu ve 28 bin liralık bilezikleri alıp kaçtılar. O anlar güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

Olay, önceki akşam merkez Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesinde saat, 21.30 sıralarında meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kişi yolda ilerlerken araçların üzerinde bulunan karlarla kartopu savaşı yaptı. Sonrasında yürümeye devam eden ikili açık olan mutfak camını gözlerine kestirdi. Kısa süre camın önünde oyalanan zanlılar sonrasında içeri girdi. Yaklaşık on dakika sonra evden laptop çantasıyla çıkan hırsızlar gözden kayboldu. Eve giren hırsızlar, salondaki dolapları, yatak odasını, gardıropları, bazaların altını karıştırıp evde bulunan özel olarak tasarlanan tespih koleksiyonunu, 28 bin liralık bilezik ve laptopu alıp kayıplara karıştı.

Ev sahibi Ergin Arı, eve geldiğinde kapının arkadan kilitli olduğunu fark etti. Daha sonra dışarı çıkıp birinci katta bulunan evinin açık olan mutfak camından içeri girdi. Girdiğinde evin her yerini dağınık bir şekilde gören Arı, hemen bilezikleri sakladığı yere baktı. Bilezikleri yerinde göremeyen Arı, hemen 155 polis imdat hattını arayarak ihbarda bulundu. Eve gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri güvenlik kameralarında eşgalleri belli olan zanlıların kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı.

kartopu-savasi-hirsizlik-2

Büyük bir şok yaşayan Ergin Arı, ''Akşam eve geldim, kapıyı açmaya çalıştım açamadım. Kapı arkadan kilitlenmiş. Sonra mutfağın açık penceresinden içeri girdim. Evin her tarafı dağılmış. Her şeyimizi götürmüşler. Bilgisayarımı çalmışlar, tespih koleksiyonum vardı onu çalmışlar, 7 adet de bileziğimiz vardı onları da çalıp gitmişler. Görenler duyanlar varsa eğer insaniyet namına polise haber versin. Bu sadece benim için geçerli değil yarın o bürgün başkasınında canı yanmasın'' dedi. (İHA)

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Van, Bitlis ve Hakkari'de 970 yerleşim biriminin yolu kapalıVan, Bitlis ve Hakkari'de 970 yerleşim biriminin yolu kapalı
- Yıldırım: AK Parti iktidarı imam hatiplerin ayaklarına bağlanan prangaları söküp attı- Yıldırım: AK Parti iktidarı imam hatiplerin ayaklarına bağlanan prangaları söküp attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa hırsızlık kartopu

En Çok Okunan Haberler

Tiryakiler dikkat! 8 liralık sigara 6,5 liraya inebilir

Tiryakiler dikkat! 8 liralık sigara 6,5 liraya inebilir

Ahmet Yavuz: Türkiye büyük sorunlarla karşılaşabilir!

Ahmet Yavuz: Türkiye büyük sorunlarla karşılaşabilir!

Akaryakıta çifte zam!

Akaryakıta çifte zam!

Paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akfa Holding soruşturması! Ünlü iş adamları dahil 84 kişiye dava açıldı

Ünlü iş adamları dahil 84 kişiye dava açıldı

İki odalı yayla evindeki zorlu yaşam mücadelesi

İki odalı yayla evindeki korku dolu yaşam!

Yapay zekanın ortadan kaldıramayacağı meslekler

Yapay zekanın ortadan kaldıramayacağı meslekler

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e 'mehdi' diyen hakim İlhan Karagöz'e istenen ceza belli oldu

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e 'mehdi' diyen hakim İlhan Karagöz'e istenen ceza belli oldu

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.