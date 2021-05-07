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  4. Bursa’da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı

Bursa’da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı

07.05.2021 03:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir kauçuk fabrikasında meydana gelen yangında 6 işçi dumandan etkilendi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, yaşanan hareketlilik havadan görüntülendi.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir kauçuk fabrikasında gece saatlerinde meydana geldi.

6 İŞÇİ YOĞUN DUMANDAN ETKİLENDİ

Edinilen bilgiye göre fabrikanın üretim bölümünde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada fabrikada bulunan 6 işçi yoğun dumandan etkilenirken, yaklaşık 40 çalışan dışarıya tahliye edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 6 işçiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yangın, 6 itfaiye aracı, 3 tanker ve 35 itfaiye erinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Fabrikada maddi zarar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan itfaiyenin müdahalesi ve yaşanan hareketlilik, drone ile havadan görüntülendi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa Nilüfer
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