Bursa’da kavga sonrası gerginlik! Mahalleli şüphelinin saklandığı evi taşladı

Alınan bilgiye göre, İznik ilçesi Göllüce Mahallesi’nde 2 kişi arasında, trafikte yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine taraflardan biri, bıçakla bir kişiyi bacağından yaraladı. Yaralı kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli şahıs olay yerine yakın olan bir evin kapısını çalarak eve saklandı.

SAKLANDIĞI EVİ TAŞLADILAR

Haberi alan Göllüce Mahallesi sakinleri şahsın saklandığı evi sararak taş yağmuruna tuttu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri kalabalığı dağıtırken, bir kişiyi yaralayan şahıs gözaltına alındı. (İHA)



