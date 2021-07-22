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  4. Bursa’da kavga sonrası gerginlik! Mahalleli şüphelinin saklandığı evi taşladı

Bursa’da kavga sonrası gerginlik! Mahalleli şüphelinin saklandığı evi taşladı

22.07.2021 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İznik ilçesinde trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. Olayın ardından mahalleli kaçan şüphelinin saklandığı evi taşladı. Jandarma ekipleri kalabalığı dağıtırken, şahıs gözaltına alındı.

Bursa’da kavga sonrası gerginlik! Mahalleli şüphelinin saklandığı evi taşladı

Alınan bilgiye göre, İznik ilçesi Göllüce Mahallesi’nde 2 kişi arasında, trafikte yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı.

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Kavganın büyümesi üzerine taraflardan biri, bıçakla bir kişiyi bacağından yaraladı. Yaralı kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli şahıs olay yerine yakın olan bir evin kapısını çalarak eve saklandı.

SAKLANDIĞI EVİ TAŞLADILAR

Haberi alan Göllüce Mahallesi sakinleri şahsın saklandığı evi sararak taş yağmuruna tuttu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri kalabalığı dağıtırken, bir kişiyi yaralayan şahıs gözaltına alındı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Bursa İznik
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