Bursa'da kaya parçalarının altında kalan işçi hayatını kaybetti

Orhaneli Gümüşler Mahallesi'ndeki kömür madeni sahasında, madenin patlatma sorumlusu Murat Özdoğan (44) tarafından patlatma işlemi yapıldı.

Patlatmanın ardından işlemi gerçekleştirdiği alana giden Özdoğan, bu sırada kaya parçalarından oluşan yığının kaymasıyla bunların altında kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, Murat Özdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

"MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki bir maden sahasında patlatma işlemi sonrasında yerinden oynayan kaya parçalarının altında kalan işçimizin hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bakanlığımız tarafından olayla ilgili inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir. Konuyu yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır