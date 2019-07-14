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Bursa'da kayınvalide ve görümce eski gelinlerini hastanelik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 09:04 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda kayınvalide ve görümce, eski gelinlerini hastanelik etti.

Bursa'da kayınvalide ve görümce eski gelinlerini hastanelik etti

Olay Alanyurt Yeni Mahalle Şehit Ahmet Özdil Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; eşinden kısa bir süre önce ayrılan S.B., Yeni Mahalle Şehit Ahmet Özdil Sokak üzerinde eski kayınvalidesi T.D. (64) ve görümcesinin de yaşadığı bir apartmanda yaşamaya başladı. T.D. ve S.B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya eski görümce de dahil olunca ortalık bir anda savaş alanına döndü.

ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri tarafları sakinleştirirken, olayda eski gelin S.B.'nin üzerine atılan cam bardağın kırılması üzerine yüzünde ve vücudunda çeşitli yerlerinde kesikler meydana geldi. Eski kayınvalide ve görümce tarafından darp edilen S.B., polis otosuna alınarak İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne getirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayın etkisiyle S.B., İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis önünde fenalaşarak baygınlık geçirdi. Acil servis bölümünde tedavi altına alınan S.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, eski kayınvalide ve görümce ise sağlık kontrollerinin ardından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kayınvalide görümce

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