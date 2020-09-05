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Bursa'da kayıp çoban aracının içinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 21:27 | Son Güncelleme

Burdur’un Gölhisar ilçesinde kayıp çoban, ormanlık alanda otomobilinin içinde tüfekle vurulmuş olarak bulundu.

Bursa'da kayıp çoban aracının içinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Gölhisar ilçesinde çobanlık yapan Hasan Hasyücel’den (33) dün akşamdan beri haber alamayan yakınları durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

OTOMOBİLİN İÇİNDE HAREKETSİZ BULUNDU

Şahsın çobanlık yaptığı Dumluca mevkisinde kendi imkanlarıyla arama başlatan yakınları, Hasyücel’i otomobilin içinde hareketsiz halde buldu.

Hasyücel’in aracın arka koltuğunda hareketsiz yatması üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, tüfekle vurulan çobanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Hasyücel’in cenazesinin otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi. (İHA)

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