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  4. Bursa'da kayıp kız alarmı: Fotoğrafı 81 ile gönderildi

Bursa'da kayıp kız alarmı: Fotoğrafı 81 ile gönderildi

03.02.2021 17:41 | Son Güncelleme:
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Bursa'da kayıp kız alarmı: Fotoğrafı 81 ile gönderildi

Bursa'da en son 29 Ocak'ta görüldükten sonra kendinden haber alınamayan 15 yaşındaki kız için 81 ilde arama çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Sümeyye Tuana Çiçek, en son Çekirge taraflarında 29 Ocak'ta görüldükten sonra kendisinden haber alınamadı. Genç kızın hayatından şüphe eden ailesi polisi arayarak ihbarda bulundu. Harekete geçen polis ekipleri genç kızın üzerinde siyah eşofman, siyah mont ve siyah bot olduğunu tespit etti. 5 gündür kayıp olan Sümeyye Tuana Çiçek’in bulunması için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile genç kızın fotoğrafı ve kimlik bilgileri gönderildi.

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