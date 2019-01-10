HABER

Bursa'da kentin etrafını kara bulutlar sardı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 09:35 | Son Güncelleme

Bursa'da gece etkisini artıran kuvvetli fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli fırtına nedeniyle sabahın ilk saatlerinde kentin üstünde kara bulutlar toplandı.

Ayrıca birçok ev ve iş yerinin çatısı uçtu, bazı ağaçların dalları kırıldı. Çatı parçalarıyla ağaç dallarının isabet ettiği araçlarda hasar meydana geldi. Çok sayıda direğe bağlı elektrik telinin kopması sonucu bazı mahallelerde enerji kesintileri yaşandı. Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Kavakdere Caddesi'ndeki bir apartmanın çatısının yola uçması sonucu cadde ulaşıma kapandı. Caddedeki sokak lambalarının enerjisi kesilirken bazı araçlar zarar gördü.

Ayrıca Merinos Parkı'nda bulunan bir ağaç da şiddetli rüzgar nedeniyle Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. İtfaiye ekipleri ağacı parçalara ayırıp aracın üzerinden kaldırdı. Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Ergene Sokak'ta da bir evin çatısının kopan parçası nedeniyle zarar meydana geldi. Altıparmak Mahallesi Kuyulu Sokak'taki bir binanın dış cephe kaplamalarının park halindeki araçların üzerine düşmesi sonucu araçlarda hasar oluştu.

Restorasyon çalışmaları dolayısıyla Emirsultan Camisi'nin çevresinde bulunan profil saclar da bir kişinin üzerine devrildi. Yaralanan vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
Adana'da FETÖ operasyonuAdana'da FETÖ operasyonu
Tatvan’da yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralıTatvan’da yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa kara bulutlar

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir? Tırnak kesmekle alakalı rüyaların tabirleri

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

Rüyada sel görmek ne demektir? Sel görmekle ilgili rüyaların tabirleri

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Mezar kazıldı, katil oğlunun arkadaşı çıktı

Mezar kazıldı, katilin kim olduğu yıllar sonra tespit edildi

Emekli polis memuruna iki saniye arayla kesilen trafik cezası mahkemeden döndü

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi sarsan vahşet! Yok böyle bir acı: Gitme oğlum!

Ankara'da kuyumcunun gasp oyunu polisin dikkatinden kaçmadı!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.