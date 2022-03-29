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Bursa'da kimyasal madde alarmı! Bütün sokağa yayıldı, ekipler teyakkuza geçti

29.03.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir evin önüne bırakılan varil, ekipleri alarma geçirdi. İçinde kimyasal madde olduğu öğrenilen varil nedeniyle sokağa giriş çıkışlar kapatıldı. Öte yandan vanası açılan varil nedeniyle, mahalleye kimyasal madde yayıldı. İşte haberin detayları...

Bursa'da kimyasal madde alarmı! Bütün sokağa yayıldı, ekipler teyakkuza geçti

Bursa’da bir evin önüne bırakılan varildeki 1 buçuk tonluk kimyasal madde, vananın açılması sonucu sokağa yayıldı. Yanıcı özelliği bulunan maddeye AFAD ekipleri müdahale ederken sokağın giriş ve çıkışları kapatıldı.

Bursa'da 'kimyasal madde' paniği - Genel - Bursa - Merkez

KİRASINI VERMEDİĞİ İÇİN EVDEN KAÇTI

Olay, öğle saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Cenk Sokak üzerinde bulunan bir evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, 5 aydır kirasını vermediği evden kaçan kiracı içerisinde 1 buçuk tona yakın yanıcı madde bulunan varili evin önünde bıraktı.

Bursa'da 'kimyasal madde' paniği - Genel - Bursa - Merkez

KİMYASAL MADDE SOKAĞA YAYILDI

Öğle saatlerinde ise vanası açılan varilde bulunan kimyasal madde bütün sokağa yayıldı. Olay sonucu sokakta keskin koku ortaya çıkarken, park halindeki bazı araçlarının lastiklerinin indiği ve yerlerin yapış yapış olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD KBRN ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'da 'kimyasal madde' paniği - Genel - Bursa - Merkez

İMHA EDİLDİ

Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını kapatırken, AFAD ekipleri sokak üzerine yayılan madde üzerinde inceleme yaptı. Geçici olarak üzerine talaş serpilen madde daha sonra belediye ekipleri tarafından bölgeye sevk edilen temizlik aracıyla temizlendi. İçerisinde hala kimyasal madde bulunduğu tahmin edilen varil ise ekipler tarafından kaldırılarak imha edildi.

Polis ekipleri varili bırakan kişiyi bulmak için arama çalışması başlattı. (İHA)

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