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Bursa'da kiracı ev sahibine kurşun yağdırdı!

03.10.2023 18:42 | Son Güncelleme:
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Bursa'da bir kiracı, kinlendiği ev sahibini kahvede otururken sırtından vurdu. Hastaneye kaldırılan ev sahibi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, zanlı kiracı ise gözaltına alındı.

Bursa'da kiracı ev sahibine kurşun yağdırdı!

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevinç Sokak'taki evini kiraya veren Ümit Er, 5 ay önce anlaşmazlık yüzünden polis zoruyla kiracıyı evinden çıkarttı. Bugün arkadaşlarıyla Aydın Caddesi üzerinde bir kahvehanede oturan Ümit Er'e (57), gelen silah sesiyle neye uğradığı şaşırdı. Eski kiracısının duvarın üzerinden sıktığı 2 el ateş ile kanlar içerisinde yere yığılan Er, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Er, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi gözaltına aldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Kiracı hastane

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