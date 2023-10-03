Bursa'da kiracı ev sahibine kurşun yağdırdı!

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevinç Sokak'taki evini kiraya veren Ümit Er, 5 ay önce anlaşmazlık yüzünden polis zoruyla kiracıyı evinden çıkarttı. Bugün arkadaşlarıyla Aydın Caddesi üzerinde bir kahvehanede oturan Ümit Er'e (57), gelen silah sesiyle neye uğradığı şaşırdı. Eski kiracısının duvarın üzerinden sıktığı 2 el ateş ile kanlar içerisinde yere yığılan Er, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Er, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi gözaltına aldı.

(İHA)

