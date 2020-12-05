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Bursa'da kısıtlamada boş kalan yolda feci kaza

05.12.2020 20:25 | Son Güncelleme:
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Bursa'da kısıtlamada boş kalan yolda feci kaza

Bursa’da tali yoldan ana yola dikkatsiz şekilde çıkan yol bakım ekibine ait kamyonet ana yolda lüks otomobille çarpışarak takla attı. Araç içinde sıkışan bir kişi itfaiye ve 112 ekiplerinin uzun çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen merkez Nilüfer ilçesi Çalı yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. Akşam saatlerinde Alaattinbey’den gelip Çalı yoluna dikkatsizce çıkan Kerim E. idaresindeki yol bakımda görevli kamyonet, Yaylacık’taki fabrikasından dönen işadamı Yıldıray D. yönetimindeki lüks otomobille çarpıştı.

ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yan yattı. İki sürücü de kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kamyonette bulunan 54 yaşındaki Ömer Bakırcı araç içinde sıkıştı.

YARIM SAATLİK ÇALIŞMAYLA SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Bakırcı’yı kurtarmak için zamanla yarıştı. Önce aracın kapısı kesildi. Daha sonra araç içinde sıkışan Bakırcı yarım saatlik çalışmayla sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Trafik ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlatırken işadamı Yıldıray D. "Ben Yaylacık’taki fabrikamdan çıktım ana yolda ilerlerken önüme aniden tali yoldan kamyonet çıktı. Arkadaş ana yolu sanırım fark etmemiş" dedi. (İHA)

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