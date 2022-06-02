Bursa'da kız arkadaşını rehin alan şüpheliyi vurmuştu! Komiser Bacaksız'dan tutuklandığı iddiasına açıklama

Bursa'da yaşanan rehine krizindeki görüntüler Türkiye'nin gündemine oturmuştu. 28 Mayıs Cumartesi günü Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi’nde apart bir dairede kaldıkları belirlenen Raşit Atila ile Beyza A'nın yakalanması için polis ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

KIZ ARKADAŞINI SİLAHLA REHİN ALMIŞTI

Teslim olmamak için beraberindeki Beyza A'yı rehin alan Raşit Atila, kendi başına tabanca dayadıktan sonra sokağa çıkmıştı.



Kadının yanından ayrılmasına izin vermeyen Atila, başına dayadığı silahı bırakmaya ikna edilemeyince polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.



Çeşitli suçlardan kaydı bulunan Atila, ağır yaralı kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde yaşamını yitirmişti.



VURARAK ETKİSİZ HALE GETİREN KOMİSER AÇIKLAMA YAPTI

Raşit Atila'yı etkisiz hale getiren Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli komiser Adnan Barış Bacaksız'ın ise tutuklandığı iddiaları sosyal medyada yayıldı. Komiser Adnan Barış Bacaksız, hakkındaki tutuklama iddialarına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Bacaksız, görev yaptığı asayiş şube müdürlüğünden çıktığı sırada gazetecilerin sorusu üzerine, olayla ilgili ifadesini verdiğini, adli sürecin devam ettiğini dile getirdi.

Açığa alındığına yönelik iddialara ilişkin de kendisine herhangi bir tebligat yapılmadığını belirten Bacaksız, görevinin başında olduğunu kaydetti. (AA)



