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Bursa'da kızını 14 yerinden bıçaklayan cani baba tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 22:56 | Son Güncelleme

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen baba, kızını 14 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Genç kadın ameliyata alınırken, baba polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen babanın ifadesinde, "Hesabımda para bırakmamıştı. Sürekli paralarımı yiyordu’ dediği öğrenildi. Baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle'de akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Adnan S. (61) ile kızı Ayşe Yasemin S. (33) arasında tartışma çıktı.

İHA'nın haberine göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adnan S, evde bulunan bıçakla kızını 14 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan Ayşe Yasemin S'nin ameliyata alındığı öğrenildi.

Baba Adnan S. gözaltına alındı.

"SÜREKLİ PARAMI YİYORDU"

Gözaltına alınan babanın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Baba Soyudemir’in ilk ifadesinde kızıyla para yüzünden tartıştığını itiraf ettiği, ‘Hesabımda para bırakmamıştı. Sürekli paralarımı yiyordu, onun yaptığı borçları ödüyordum’ dediği öğrenildi.

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Baba Soyudemir Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edilirken, Bursa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Ayşe Soyudemir’in hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

İlk ifadesinde kızının sürekli paralarını yediğini iddia eden baba Soyudemir işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Baba Soyudemir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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