Bursa’da korku dolu anlar! Çiçekçi dükkanı alevlere teslim oldu

Alınan bilgiye göre, Gemlik’in yazlık semtlerinden Küçükkumla’da bir çiçekçide yangın çıktı. Alevler gecenin karanlığını aydınlatırken, panik yaşayan vatandaşlar hemen itfaiye ve polisten yardım istedi. İş yeri kısa sürede alev alev yanarken, iş yerinin üstündeki dairedeki vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi.

Alevler büyüdükçe yangını izleyen vatandaşların paniği arttı. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na ait ekipler alevleri kontrol altına aldı. Bölgenin doğalgazı da kesilirken, yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

