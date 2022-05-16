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  4. Bursa'da korku dolu anlar! Kapı önünde sohbet ediyorlardı, ölümden saniyelerle kurtuldular

Bursa'da korku dolu anlar! Kapı önünde sohbet ediyorlardı, ölümden saniyelerle kurtuldular

16.05.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da misafirlikten çıkan bir aile kapının önünde sohbet ettikten sonra araçlarına binmek için yürümeye başladı. Aradan bir saniye geçmeden hızla gelen otomobil kapıya saplandı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesinde meydana geldi.

İKİ KİŞİ YARALANDI

İddiaya göre, akrabalarına misafirliğe gelen bir grup gidecekleri sırada kapının önünde vedalaştı. Vedalaşmanın ardından araçlarına binmek için hareket ailenin kapının önünden ayrılmasından bir saniye sonra hızla gelen otomobil kapıya saplandı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada şans eseri ölen olmazken otomobil içerisinde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Kazadan kıl payı kurtulan misafirlerin şok geçirdiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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